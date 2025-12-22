El cierre pasó para hoy

La definición del torneo de fútbol infantil mixto "Manuel Negro Guerrero", que organiza el club Gimnasia y Esgrima de Jujuy, se postergó para hoy. Sucede que los partidos finales del certamen, que participan 1.200 chicos de ambos sexos, estaban programados para ayer a la tarde. Sin embargo, la torrencial lluvia desatada sobre la ciudad llevó a que las autoridades decidieran suspender las actividades. Entonces, el cierre de esta primera edición se producirá en la fecha en el estadio "23 de Agosto".

La tarde sábado hubo un reconocimiento para destacado delantero que nos dejó este año. La evocación contó con la presencia de la señora Gloria Gómez viuda de Guerrero, sus hijas Leila Guerrero y Agustina Guerrero, su nieta Pía Guerrero, su "compadre" Carlos Rosas, su amigo "Chiquito" Palmas, los dirigentes María Isabel Álvarez, Juan Ocampo y José Galarza, junto a cientos de niños y niñas de los distintos clubes y escuelas de fútbol que participan del mencionado campeonato.

Leila y Agustina expresaron su felicidad por la "evocación permanente" y, en esta oportunidad en particular, "junto a tantos niños y niñas a los que su padre les dejó conocimientos, experiencias y enseñanzas, a fin de contribuir a su formación personal y deportiva".

Además, resaltaron que Manuel "dedicó sus últimos años de vida a enseñar", por lo tanto "no hay nada mejor que homenajearlo con las escuelitas de fútbol y en el '23 de Agosto' que siempre fue su casa".

Por su parte, el "Chato" Rosas, visiblemente conmovido, dijo que "el recuerdo de Manuel sigue vivo", en un espacio donde "supimos crecer".

"Fue una persona muy sana y humilde, con el consejo siempre disponible para tomar decisiones", indicó.

Y puntualizó que "hasta último momento estuvo trabajando junto a los chicos que fue lo que anheló. Hay que seguir trabajando por su legado que es la formación de niños y niñas", subrayó.