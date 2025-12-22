El "millonario" sacó boleto a semifinal al vencer a Pocitos

Con una sólida actuación Atlético San Pedro le ganó a Sportivo Pocitos 2 a 0 y clasificó a la semifinal del Regional Federal Amateur. Las acciones en el estadio "Visera de Cemento" fueron controladas por Francisco Acosta.

Como en la ida había sido victoria para el elenco salteño por 2 a 1, el global terminó favoreciendo a los dirigidos por "Jairo" Morales Santos sellando un global de 3 a 2.

El "millonario" hizo lo que planificó, manejó la pelota, trabajó el partido, tranquilo, sin perder el equilibrio y la conexión entre la defensa, mitad de la cancha y los delanteros.

Pero lo mejor llegó en el complemento, a los 9 minutos Leandro Gurrieri infló las mallas, puso el 1 a 0 y comenzó a marcarle el camino de la victoria al resto del equipo.

Pocitos intentó salir, pero no le dio el resultado esperado, Lucero marcó el segundo festejo de Atlético que comenzaba a sellar la clasificación cuando el reloj marcaba 29 minutos.

Hasta el final, fue todo nervios, San Pedro se defendió bien, cerró los caminos de Pocitos y logró llegar al pitazo final. En la semifinal lo espera Atlético Talleres.

Síntesis

Atlético San Pedro 2: Fanola; Gallardo, Méndez, Castillo, J. Córdoba; González, Roldán, Barco, Ponce; Gurrieri, Lucero. DT: C. M. Santos

Sportivo Pocitos 0: Lescano; Ospina Guerrero, Jaramillo, Cisneros Rojas, Falchinella; Núñez, Rosales, Montenegro, Naranjo; Álvarez, Palacios Palacios. DT: A. Salinas

Goles ST: 8' Gurrieri (ASP); 29' Lucero (ASP).

Cambios ST: Inicio P. Córdoba por Barco (ASP); 9' Guerra por Naranjo (SP); 20' Páez por Roldán (ASP) y Sabala por Castillo (ASP); 31' Vera por Gallardo (ASP) y Reyes por Rosales (SP) y Frías por Cisneros Rojas (SP); 36' Elias por Ponce (ASP); 43' Valor por Falchinella (SP).

Arbitro: Francisco Acosta. Estadio: "Visera de Cemento".