Natación
Tenis
El tiempo en Jujuy
Seguridad Vial
fiscales anticorrupción
Aumento en la carne
Pampa Blanca
Corte de luz en Jujuy
Donación de sangre
Dani Alves
Regional

El "millonario" sacó boleto a semifinal al vencer a Pocitos

Atlético San Pedro se impuso ante el elenco salteño 2 a 0.

Lunes, 22 de diciembre de 2025 06:11
ATLÉTICO SAN PEDRO | SE IMPUSO ANTE SPORTIVO POCITOS Y SE METIÓ EN LA SEMIFINAL DEL REGIONAL FEDERAL AMATEUR.

Con una sólida actuación Atlético San Pedro le ganó a Sportivo Pocitos 2 a 0 y clasificó a la semifinal del Regional Federal Amateur. Las acciones en el estadio "Visera de Cemento" fueron controladas por Francisco Acosta.

Como en la ida había sido victoria para el elenco salteño por 2 a 1, el global terminó favoreciendo a los dirigidos por "Jairo" Morales Santos sellando un global de 3 a 2.

El "millonario" hizo lo que planificó, manejó la pelota, trabajó el partido, tranquilo, sin perder el equilibrio y la conexión entre la defensa, mitad de la cancha y los delanteros.

Pero lo mejor llegó en el complemento, a los 9 minutos Leandro Gurrieri infló las mallas, puso el 1 a 0 y comenzó a marcarle el camino de la victoria al resto del equipo.

Pocitos intentó salir, pero no le dio el resultado esperado, Lucero marcó el segundo festejo de Atlético que comenzaba a sellar la clasificación cuando el reloj marcaba 29 minutos.

Hasta el final, fue todo nervios, San Pedro se defendió bien, cerró los caminos de Pocitos y logró llegar al pitazo final. En la semifinal lo espera Atlético Talleres.

Síntesis

Atlético San Pedro 2: Fanola; Gallardo, Méndez, Castillo, J. Córdoba; González, Roldán, Barco, Ponce; Gurrieri, Lucero. DT: C. M. Santos

Sportivo Pocitos 0: Lescano; Ospina Guerrero, Jaramillo, Cisneros Rojas, Falchinella; Núñez, Rosales, Montenegro, Naranjo; Álvarez, Palacios Palacios. DT: A. Salinas

Goles ST: 8' Gurrieri (ASP); 29' Lucero (ASP).

Cambios ST: Inicio P. Córdoba por Barco (ASP); 9' Guerra por Naranjo (SP); 20' Páez por Roldán (ASP) y Sabala por Castillo (ASP); 31' Vera por Gallardo (ASP) y Reyes por Rosales (SP) y Frías por Cisneros Rojas (SP); 36' Elias por Ponce (ASP); 43' Valor por Falchinella (SP).

Arbitro: Francisco Acosta. Estadio: "Visera de Cemento".

 

