Domínguez mete presión y Ascacibar pide definiciones

El entrenador Eduardo Domínguez condicionó su continuidad en Estudiantes de La Plata a una decisión de la dirigencia y dejó un mensaje público en medio de los festejos por los títulos recientes, en un contexto marcado por la falta de definición sobre la renovación de su contrato.

Durante la celebración en La Plata, tras la obtención del Trofeo de Campeones ante Platense y la consagración en el Torneo Clausura, los hinchas manifestaron su respaldo al DT con cánticos a favor de su permanencia.

Frente a ese apoyo constante, Domínguez fue tajante al referirse a su futuro: "Les agradezco de todo corazón, pero depende de Marcos (Angeleri), no de mí", en alusión directa al director deportivo del club.

La situación fue abordada por Juan Sebastián Verón, presidente del "pincha", quien remarcó la necesidad de diálogo y planificación: "No sé si decir retener, pero nos tenemos que dar el espacio y el tiempo para poder hablar, planificar. Por delante tenemos objetivos nuevos, va a ser más complejo. En el crecimiento, todos nos tenemos que tratar de apoyar, ver, construir, tener autocrítica. Ojalá que sea, obviamente, con Eduardo a la cabeza".

SANTIAGO ASCACIBAR | AHORA EMPEZARÁ A DEFINIR SU FUTURO

Mientras que Santiago Ascacíbar admitió comenzará a analizar los próximos pasos de su carrera. El volante explicó que decidió aislarse de cualquier negociación durante la definición de los títulos: "La cabeza siempre estuvo en las dos finales. Le dije a mi representante que no me mande nada porque voy a estar metido acá", expresó en diálogo con TNT Sports. En la misma línea, remarcó que buscó no desviarse del objetivo deportivo: "Sabía que queríamos lograr esto, no me quería desviar, porque quieras o no uno pierde la cabeza, el foco, y no me quería desviar. Ahora sí a pensar en lo que viene a futuro", agregó en referencia a que está en la mira de River y Boca.