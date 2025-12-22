Tenía pedido de captura y fue detenido por efectivos

Un hombre que era intensamente buscado por los efectivos de la Brigada de Investigaciones, por graves hechos, fue detenido mientras empujaba una motocicleta en pleno microcentro jujeño.

El hecho se registró la madrugada de ayer en la intersección de Urquiza y Otero, cuando los efectivos del Grupo Dinámico de Prevención del Delito realizaban recorridos preventivos y divisaron al protagonista, que intentó darse a la fuga.

Los efectivos interceptaron al hombre y cuando le solicitaron su identificación y la del rodado, se puso nervioso y manifestó no contar con ello.

Minutos después sus datos personales fueron cruzados con la base de antecedentes penales y se logró establecer que registraba pedido de captura activo, por el delito de abuso sexual y robo de motovehículo en flagrancia.

Minutos después, un hombre denunció la sustracción de su rodado, que dejó en la puerta de un casino.