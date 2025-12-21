Perdió el control y chocó contra un poste

Una camioneta en la que se trasladaban dos personas, por razones que se tratan de establecer, perdió el control y terminó estrellándose contra un poste de alta tensión.

El siniestro vial se registró este domingo alrededor de las 16 horas sobre la Ruta Provincial N° 61, en inmediaciones de Pampa Vieja, cuando el conductor de la camioneta perdió el control del vehículo, salió de la calzada impactando contra un poste de alta tensión, luego de caer en una acequia.

Los protagoinstas del hecho no sufrieron heridas, solamente se tuvo que lamentar daños materiales.

Personal de la Seccional 45° de Pampa Blanca, junto a efectivos de Seguridad Vial, realizaron tareas de ordenamiento del tránsito y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, ante la presencia de la infraestructura dañada.

La pareja fue asistida por profesionales del SAME, quienes confirmaron que ambos se encontraban fuera de peligro, aunque fueron evaluados de manera preventiva.