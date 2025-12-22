Motociclista herido de gravedad tras siniestro vial

Una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta se encuentra internada en el hospital "Carlos Snopek" del barrio Alto Comedero de la capital jujeña, luego de protagonizar un siniestro vial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la noche del sábado pasado, alrededor de las 23.45, en la intersección de Snopek y Yuto del populoso sector barrial.

En esas circunstancias, el conductor de una motocicleta marca Motomel de 200 cc de cilindradas, que circulaba junto a su pareja, fue embestido por el conductor de un vehículo marca Ford Ecosport.

A raíz del violento impacto, los motociclistas salieron despedidos, siendo el conductor que sufrió un traumatismo encéfalo craneal grave y la mujer, traumatismos en distintas partes del cuerpo.

Personal del Same se hizo presente en el lugar y trasladó a las víctimas al nosocomio local, quedando el hombre de 45 años alojado en la sala de cuidados intensivos con pronóstico reservado.

En tanto, la mujer quedó alojada en la sala de observaciones y por fortuna fuera de peligro.

En el lugar de los hechos se hicieron presentes los efectivos de la Seccional 46º de Alto Comedero, junto al personal de Seguridad, que le realizaron el test de alcoholemia a los conductores, arrojando como resultado positivo para el motociclista, con 1.72 g/l de alcohol en sangre.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata intervención del Juzgado Contravencional para las actas de rigor y que el rodado de menor porte, quede alojado en la sede policial, a modo de secuestro preventivo.

Personal del Departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor, para tratar de establecer las circunstancias en que ocurrió el siniestro vial.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 46º del barrio Alto Comedero.