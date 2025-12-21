Iquique, la ciudad más elegida este verano

Se estima un éxodo de salteños y jujeños rumbo a Iquique en busca de sol, playa y las mejores compras.

La ciudad chilena vuelve a posicionarse como el destino favorito del norte argentino gracias a su clima benigno, sus playas y el imbatible atractivo comercial.

El norte argentino se prepara para un verdadero éxodo hacia Iquique. El sol, la playa y las ventajas únicas de Mall Zofri convierten a este destino chileno en la escapada soñada para miles de familias que buscan relajo, diversión y compras inteligentes. Las reservas en hoteles 4 y 5 estrellas reflejan una auspiciosa temporada de verano.

El verano se acerca, el sol empieza a acariciar con más intensidad y se siente, el reloj biológico nos va avisando que necesitamos un recambio de aire, nos sentimos agobiados... auxilio! Necesitamos de una escapadita para oxigenarse, recargar las pilas, energizarse, hacer un párale física y mentalmente; entramos en modo relax. Así piensan miles de salteños y jujeños que están aprovechando los fines de semana largos, y porque no, algunos días de escapada entre semana para aquellos que se pueden tomar unos días, y disfrutar del mar del norte de Chile, más precisamente en busca del excelente clima, la playa, el susurro de las olas del pacífico con esa brisa tan característica, y obviamente sí, estamos hablando de Iquique, de las compras que convienen y mucho más en Mall Zofri, íun imperdible!

Las familias del norte argentino ya están haciendo planes para decidir el destino de sus tan esperadas vacaciones, y entre los detalles a tener en cuenta está la cercanía, la historia que nos une como destino de verano, la diversidad de opciones de recreación, la conveniencia económica, el irresistible tour de compras por Mall Zofri, la gastronomía típica de mar, la playa, su costanera.

En fin, Iquique pica en punta como destino elegido entre muchos de Salta y Jujuy, y es que principalmente la cercanía que nos une, su accesibilidad en vehículo, y ahora en avión a sólo una hora, lo hace un destino más que interesante para el presupuesto familiar.