Feria Navideña en avenida África

Hoy de 19 a 23 con entrada libre y gratuita, se realizará la "Feria Navideña", con la participación de emprendedores de las capacitaciones en el CIC de Canal de Beagle y de San José, así como los estudiantes formados en el Centro de Formación Profesional, y cursos realizados desde el área Pyme. También asistirán los emprendedores de Las Aguas Danzantes y del Patrio Criollo del Arrabio.

La realización del evento está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que se recomendó a los palpaleños estar atentos a los medios digitales del municipio para confirmar su realización. Habrá gastronomía navideña, artesanías, servicios y distintos productos.

"Estamos orgullosos de nuestros emprendedores, que con su trabajo y dedicación generan empleo y dinamizan nuestra economía", afirmó el intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien puso en valor el esfuerzo y la creatividad de los emprendedores palpaleños, destacando su contribución al desarrollo económico local.