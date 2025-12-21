26°
21 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIBERTADOR
Fútbol argentino
Navidad 2025
triple femicidio
HistoLetras
CFK
Alerta Amarilla
Ledesma
PALPALÁ
La opinión
LIBERTADOR
Fútbol argentino
Navidad 2025
triple femicidio
HistoLetras
CFK
Alerta Amarilla
Ledesma
PALPALÁ
La opinión

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1485.00

3884873397
PUBLICIDAD
Palpalá

Feria Navideña en avenida África

Comenzará a las 19, con emprendedores de toda la ciudad.

Domingo, 21 de diciembre de 2025 00:00

Hoy de 19 a 23 con entrada libre y gratuita, se realizará la "Feria Navideña", con la participación de emprendedores de las capacitaciones en el CIC de Canal de Beagle y de San José, así como los estudiantes formados en el Centro de Formación Profesional, y cursos realizados desde el área Pyme. También asistirán los emprendedores de Las Aguas Danzantes y del Patrio Criollo del Arrabio.

La realización del evento está sujeta a las condiciones climáticas, por lo que se recomendó a los palpaleños estar atentos a los medios digitales del municipio para confirmar su realización. Habrá gastronomía navideña, artesanías, servicios y distintos productos.

"Estamos orgullosos de nuestros emprendedores, que con su trabajo y dedicación generan empleo y dinamizan nuestra economía", afirmó el intendente Rubén Eduardo Rivarola, quien puso en valor el esfuerzo y la creatividad de los emprendedores palpaleños, destacando su contribución al desarrollo económico local.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD