Habrá actividad deportiva en el verano

A partir del próximo 5 de enero dará inicio una nueva edición del programa "Verano Activo", una propuesta impulsada por la Municipalidad de San Salvador que promueve el bienestar, la recreación y la contención de adultos y adultos mayores durante la temporada estival, con actividades descentralizadas en distintos puntos de la ciudad.

Al respecto, la directora de Adultos Mayores, Mirta Humacata, destacó, "comenzamos el 2026 con la cuarta edición, estamos descentralizados en Capital, en Alto Comedero, Centro y en el distrito Oeste", y agregó "los interesados se tienen que acercar a las oficinas de calle Jorge Newberry 996, allí les brindaremos toda la información; en la Estación Saludable; y en el CPV Santa Ana de Alto Comedero".

Humacata remarcó que el programa contempla una variada agenda de actividades pensadas especialmente para esta etapa de la vida, "son propuestas lúdicas, hay natatorio, juegos para adultos mayores, que a ellos les encanta, y siempre una propuesta de contención, nosotros hacemos prevención y contención de nuestros adultos, es algo diferente de los talleres que realizamos todo el año en la dirección y en la subdirección de adultos mayores".

Por su parte, el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, explicó el alcance territorial del programa y la metodología de trabajo, "la idea es trabajar con el adulto mayor desde Reyes hasta Alto Comedero en el límite con Palpalá, dividido en tres sectores: la zona de Alto Comedero, que estaríamos abarcando desde la Terminal Nueva hasta el que sería el límite, las 18 Hectáreas, con juegos recreativos, no competitivos, habrá pileta, se va a trabajar junto con profesionales".

En ese sentido, agregó que "no son los talleres del día al día durante el año, son juegos en la cual la contención se materializa con juegos con agua, juegos de antaño, juegos retro, y vamos a contener al adulto mayor a través de los juegos cognitivos".