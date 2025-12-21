Talleres directo a semis tras eliminar a Zapla

GONZALO DIAZ

Perico está de fiesta. El envión que necesitaba Talleres para buscar el ascenso al Federal A, lo logró en la noche del viernes en el estadio "Emilio Fabrizzi" de Palpalá al igualar 1 a 1 con Altos Hornos Zapla y de ese manera avanzó a las semifinales del Regional Federal Amateur, ya que el triunfo en el duelo de ida, 2 a 1, revalidó la ventaja global (3 a 2) ante los palpaleños que otra vez fracasaron en el intento, esta vez manera anticipada con Facundo Zamarián al mando.

Esta vez, el "expreso" mantiene la ilusión intacta con un plantel con variantes y algunos jugadores de jerarquía que hoy Nazareno Godoy puede disponer gracias al esfuerzo que hizo la dirigencia en la contratación y armado que empezó con la base y el aval de Ismael Rodríguez. Quedaron atrás las derrotas con Luján y con Monterrico Sur, hoy la autoestima de Talleres en la competencia es otra y eso lo motiva a ir por más, pero teniendo un pequeño receso para retomar el certamen el primer fin de semana de enero frente al ganador del choque entre San Pedro y Pocitos.

El arranque intenso y a los 8' Virreyra asistido por Romero controló, enganchó y de zurda probó al primer palo donde llegó muy bien Fernández a tapar. Ese fue el anuncio porque a los 13' llegó la alegría para los locales y la ilusión de sus hinchas que acompañaron en gran número. Sí, Virreyra recibió perfilado y le entró de lleno a la bocha una volea que se metió en el segundo palo. Golazo. Tres minutos después Mateo a pura velocidad pisó el área y cedió a Romero que sólo sin marcas definió al cuerpo del golero "expreso", malogrando una chance que habría cambiado la historia.

Mientras tantos Talleres era recuperación y pelotazos a las espaldas de los centrales "merengues" que padecieron la velocidad de Coria y Ruiz. Por esa vía Coria a las espaldas de Barboza, metió un centro al punto del penal pero Salces no llegó a empujar, la más clara de la visita. Tras cartón la misma fórmula, otra vez Coria desbordó y ahora encontró a Ruiz que definió frente a Abraham para el 1 a 1.

Ese fue un antes y un después. Zamarián esta vez decidió sostener a Durán y reemplazar al intermitente Romero, pero metió a Canelo que es volante de contención, cuando Zapla siendo local necesitaba generar y ser directo.

Antes del final de esa etapa, Ruiz perdió un mano a mano con Abraham y se fueron al descanso empatados.

La segunda mitad, tuvo a Rivero de zurda rematando alto en una distracción en la zaga "merengue". Todo era nerviosismo en el ida y vuelta pero con el dueño de casa buscando dominar el juego pero dejando espacios en las contras del rival. Y en ese ínterin, ingresó Cabaña por Durán, el diferente de Zapla que no tuvo una buena noche, pero siempre tiene "as" bajo la manga. Si ya antes le costaba ahora se le complicó más y eso fue una ventaja para los periqueños.

Entonces el riesgo en el fondo de Zapla se potenció, quedó expuesto y Cardozo asistió a Rivero que colocó y exigido tapó Abraham.

Fue el momento de hacer tiempo por parte de los dirigidos por Nazareno Godoy para que pasaran los minutos y ahí nomás resguardó el resultado con el ingreso de Jiménez y Rojas en la zaga. Apostando a las contras con Ramírez y Farías. Zapla no pudo penetrar más y llegó a inquietar con un cabezazo de Virreyra que contuvo Fernández.

De ahí en más fue todo imprecisiones y con un público molesto que generó un clima de tensión donde Talleres festejó su clasificación.