El tiempo en Jujuy

Rige alerta naranja por tormentas para esta noche

Anticipan fuertes tormentas para esta noche y la madrugada del lunes

Domingo, 21 de diciembre de 2025 19:13

Tras el fuerte temporal de lluvia que afectó gran parte de la provincia, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para la noche de este domingo.

El alerta alcanza a las regiones de Valles, incluyendo El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Para estas áreas se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 70 y el 100% de probabilidad, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

En tanto, para las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi, rige una alerta amarilla, con precipitaciones que podrían alcanzar el 70% de probabilidad.

Para el día lunes, el SMN anticipa alerta amarilla para San Salvador de Jujuy y alrededores. Se prevé una temperatura máxima de 29°C, con lluvias durante la madrugada, con probabilidades del 40 al 70%, mientras que por la tarde las precipitaciones disminuirían entre el 10 y el 40%. 

La semana llega con inestabilidad según indica el pronóstico, las temperaturas maximas alcanzarán los 28°C Y 29°C, las temperaturas minimas se mantendrán entre los 17°C y 19°C con cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas. 

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
 

Temas de la nota

