El “Lobo” se pone el traje de Papá Noel

En un gesto que refuerza su vínculo con la comunidad, Gimnasia y Esgrima de Jujuy concretó una donación de juguetes destinada al merendero “Los Niños Primero” y al templo “Buenas Nuevas”, ambos ubicados en Alto Comedero. La acción busca llevar alegría a las fiestas de los más chicos.

Mónica Martina Argañaraz, responsable del merendero, no ocultó su emoción. Calificó la iniciativa como “una caricia al corazón de los niños carenciados del barrio” y explicó su importancia: “Hay familias que no pueden brindarles un presente en estas fechas y esta donación es un granito de arena que los hará sentirse contenidos para seguir avanzando”. Los juguetes serán entregados el 6 de enero, transformándose, en sus palabras, en “una jornada inolvidable para los más pequeños de la zona”.

Por su parte, la pastora Gabriela Gómez Calderón, del templo “Buenas Nuevas”, detalló que los presentes “serán destinados a los más de 60 niños, de entre 3 y 12 años, que asisten a nuestra comunidad”. Aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la sociedad: “Invitamos a seguir colaborando y acercar presentes”.

Con esta acción, el equipo jujeño vuelve a poner de manifiesto su compromiso y sentido de responsabilidad social con la provincia, demostrando que su relación con la gente trasciende ampliamente los resultados dentro del campo de juego.