Deportes

Atlético San Pedro es semifinalista del Regional Amateur

El “Millonario” ganó 2-0 con goles de Gurrieri y Lucero, dio vuelta la serie y avanzó a semifinales, donde enfrentará a Talleres de Perico.

Domingo, 21 de diciembre de 2025 10:22

Atlético San Pedro venció  por 2-0 a Sportivo Pocitos en su estadio y aseguró su lugar en las semifinales del Torneo Regional Amateur. Los goles del triunfo local fueron convertidos por Lautaro Gurrieri y Lucas Lucero, permitiéndole remontar el 2-1 en contra que había sufrido en la ida, en Salvador Mazza.

Con este resultado, la serie quedó 3-2 a favor del conjunto sampedreño en el global. De esta manera, el “Millonario” selló su pase a la siguiente fase de la Región Norte.

En semifinales, Atlético San Pedro se medirá con Talleres de Perico. El primer encuentro se disputará el 4 de enero de 2026 en el estadio Plinio Zabala, mientras que la vuelta está programada para una semana después en San Pedro.

