Sábado 7 y domingo 8

Cambios en recorridos del transporte por los corsos en Av. Forestal

Con motivo de los Corsos Capitalinos, este fin de semana se modificarán los recorridos del transporte urbano a partir de las 16, con paradas especiales en el lugar del evento.

Miércoles, 04 de febrero de 2026 17:35

Este sábado 7 y domingo 8 de febrero se llevarán a cabo los tradicionales Corsos Capitalinos. Por este motivo, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informa a la población en general y a los usuarios del transporte urbano de pasajeros que se dispuso que distintas líneas de colectivos modifiquen su recorrido, llegando al lugar del evento, donde las paradas estarán debidamente identificadas.

Asimismo, se informa que estas modificaciones se realizarán los días mencionados a partir de las 16 hasta la finalización del evento.

De la misma manera, se informa que se producirán cortes de tránsito, cercando al lugar del evento, a partir de las 16 horas, prohibiéndose la circulación vehicular en Av. Forestal desde Aguas Calientes hasta El Chalicán y Av. Snopek desde Av. Yuto hasta Tte. Bolsán, también y el sentido de circulación de Av. Yuto, será desde El Chalicán hacia Snopek.

Líneas de transporte urbano con recorrido hasta Av. Forestal:

Empresa “El Urbano”: línea 48 (interbarrial): Ida por Av. Snopek, La Mendieta, El Chalicán, Av. Forestal y recorrido habitual. Regreso por Av. Forestal, El Chalicán, Av. Yuto, Av. Snopek y recorrido habitual.   

Empresa “San Jorge”: línea 1Ida por Av. Forestal, Aguas Calientes, Av. Yuto, El Palmar, La Mendieta, El Chalicán, Av. Forestal y recorrido habitual.

Líneas 7 y 45Ida por Av. Yuto, El Palmar, La Mendieta, El Chalicán, Av. Yuto y recorrido habitual.

Cortes de transito:

Av. Forestal y El Palmar.

Av. Snopek y Av. Yuto.

Av. Yuto y El Arenal

Mina 9 de Octubre y Yuto.

Av. Forestal y El Chalican.

Av. Snopek y Tte. 1° Bolsán.

Tte. Nivoli y Tte.1° Bolsán.

A tal fin se instalará la señalización correspondiente y se apostará personal del cuerpo de inspectores, instruyendo a los señores conductores por lo que se solicita prestar especial atención.

Temas de la nota

