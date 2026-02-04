El influencer Khaby Lame vendió su imagen por millones de dólares

Khaby Lame, el fenómeno global de TikTok sacudió el mundo digital: vendió la empresa que maneja su carrera por US$ 975 millones y autorizó a una compañía a usar su imagen y su voz para crear gemelos digitales con inteligencia artificial.

La operación, que se cerró entre Step Distinctive Limited (la firma del influencer) y Rich Sparkle Holdings (una empresa de Hong Kong que cotiza en el Nasdaq), marca un antes y un después en la industria del contenido online.

El contrato permite que la empresa compradora utilice la cara, la voz y hasta los gestos de Khaby Lame para desarrollar clones digitales capaces de generar videos en varios idiomas y a cualquier hora, sin que el propio tiktoker tenga que estar frente a cámara. Desde Rich Sparkle Holdings explicaron que buscan industrializar la producción de videos en redes sociales, apostando a la automatización total del contenido digital.

La venta se realizó a través de la emisión de 75 millones de acciones ordinarias, lo que convierte a Khaby Lame en el socio mayoritario de la nueva compañía. El monto total de la operación equivale a 827 millones de euros, o 956 millones de dólares.

KHABY LAME FIRMÓ UN ACUERDO MILLONARIO PARA NO TENER QUE GRABAR MÁS

Según la empresa, el modelo de negocio apunta a superar los US$ 4000 millones en ventas anuales, gracias a la expansión internacional y la producción automatizada de contenido con inteligencia artificial.

Khaby Lame empezó a publicar videos en 2020, después de perder su trabajo por la pandemia. En apenas un año y medio, superó los 100 millones de seguidores y varios de sus clips alcanzaron las 300 millones de visualizaciones.

Hoy, con más de 160 millones de seguidores en TikTok y un alcance global de 360 millones sumando otras redes como Instagram, su imagen se transforma en un activo digital capaz de multiplicarse sin límites.

Con este acuerdo, Khaby Lame se convierte en pionero de un modelo donde la inteligencia artificial puede replicar su identidad para crear contenido de manera continua y en cualquier parte del mundo.