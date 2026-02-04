Nuevos incidentes en la marcha de los jubilados por enfrentamientos con la Policía

Nuevos enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes se registraban en la tarde de este miércoles durante la marcha que los jubilados llevaban adelante en las inmediaciones del Congreso.

Producto del accionar policial el padre Francisco ‘Paco’ Olveira resultó demorado durante algunas horas.

El operativo policial estaba a cargo de la Policía Federal, mientras los efectivos porteños establecían un perímetro.

El padre Paco fue detenido durante la marcha de los jubilados

El padre Francisco ‘Paco’ Olveira fue detenido y liberado este miércoles durante la habitual marcha de los jubilados que se realiza todas las semanas en las inmediaciones del Congreso.

Olveira había sido escoltado por los diputados de Unión por la Patria (UxP) Paula Penacca, Jorge Taianna, Teresa García, Lorena Pokoik y Eduardo Valdés hasta el móvil de la Policía Federal, donde quedó demorado acusado de "resistencia a la autoridad”.

El diputado Valdés, junto con sus compañeros de banca, grabó la situación, publicó el video en sus redes sociales y solicitó su liberación al fiscal Horacio Peix, que estaba trabajando en la zona.

Minutos después, el fiscal dejó sin efecto la detención de Olveira en función de los videos presentados por los legisladores y periodistas que se encontraban en el lugar.

Olveira ya había sido detenido el 12 de noviembre del año pasado también por la Policía Federal en otra marcha de jubilados y liberado horas después el mismo día.

“Hay un ensañamiento con los jubilados porque son la punta del iceberg de un malestar que hay en nuestra patria, más allá de un resultado electoral”, sostuvo en aquella oportuniad el sacerdote, integrante del grupo de Curas en Acción por los Pobres.