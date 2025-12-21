Amor en el ring: Agustín Monzón le pidió ser su novia a Julieta Rossi

Agustín Monzón tras su derrota en el Párense de Manos III, hizo vibrar a los espectadores luego de que le realizara una romántica propuesta a Julieta Rossi, la ex pareja de Fernando Baez Soza.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el nieto de la leyenda del boxeo, Carlos Monzón, luego de perder la pelea con Franco Bonavena choraron los puños en señal de respeto y posteriormente se dirigió al público con unas sentidad palabras.

“Quería agradecerle a toda mi gente, a Franco. No hay Bonavena sin Monzón, no hay Monzón sin Bonavena, y eso quiero que quede clarísimo. Acá no hay ninguna competencia, esto es una unión, marcamos la historia del boxeo argentino. Y acá estamos nosotros para representarlo”, expresó.

Finalmente, antes de despedirse, sorpendió a su novia, Julieta Rossi: “Y una última cosa, quería llevarme una victoria de verdad, una victoria emocional, pidiéndole de ser novios a Juli Rossi, que me acompañó en todo este proceso. Subí, por favor. Te amo con todo mi corazón”, aseguró el joven.

Rossi, de 23 años, luego de la tragedia personal que le tocó atravesar, ahora es una reconocida bailarina urbana. Se especializa en reggaetón y estilos urbanos, construyó una sólida carrera como docente, performer y creadora de contenido, con fuerte presencia en redes sociales y participaciones junto a artistas destacados del circuito musical.