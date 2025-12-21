Un hombre de 45 años fue detenido días atrás luego de atacar a golpes a su pareja y amenazarla con asesinar a ella, a sus hijos y luego quitarse la vida.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tuvo acceso a la grabación de una llamada telefónica que un hombre identificado por la Policía con el apellido Vázquez, habla con su expareja, que minutos antes se había retirado de su vivienda, luego de haber sido atacada a golpes y le pregunta en reiteradas oportunidades dónde estaba. A lo que mujer le responde que no llame más, que ya había hecho la denuncia por violencia de género, "no te aguanto más y los chicos tampoco".

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, la denuncia penal fue formulada en la Seccional 54º de la localidad de Yala y las actuaciones habían sido remitidas de inmediato a la Unidad Fiscal especializada en estos tipos de delitos, del Ministerio Público de la Acusación.

Durante la conversación, el hombre le dice a su expareja: "Ahora ya voy para San Pablo y mirá lo que te mando, mirá lo que tengo" y le envió por mensaje de Whatsapp una foto de un arma de fuego.

"Decime dónde estás, porque hoy se acaba todo. Acá yo me liquido. Ya está. Escúchame, si te importa la vida de tus hijos. Decime dónde estás o voy y los liquido a todos. Tengo la pistola acá en la mochila. Te voy a encontrar a vos y a los chicos y al último me liquido yo, te lo juro por mi mamá".

En otro tramo de la grabación, la mujer quedó en silencio y luego, casi con la voz quebrada, le responde, "también son tus hijos" y el violento sujeto responde: "No me importa. No va a ser la primera ni última vez que suceda esto acá en Jujuy. Va a salir en las noticias y nada más. Por eso te digo, si a vos te importa tu vida, pensá y decime dónde estás, que estoy perdiendo la paciencia".

Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que luego de la ampliación de la denuncia, el Juzgado de Violencia de Género ordenó la inmediata detención de Vázquez y horas más tarde quedó a disposición de la Justicia.

El hombre, que anteriormente también había sido denunciado por violencia de género, se encuentra alojado en sede de la Brigada de Investigaciones y se aguardaba que le dicten la prisión preventiva por la presunta autoría de "lesiones leves, amenazas de muerte, agravadas por el vínculo y por quien mediare violencia de género".