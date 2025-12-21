34°
21 de Diciembre, Jujuy, Argentina
Internacionales

Investigan un tiroteo que dejó 9 muertos y 10 heridos en un bar de Sudáfrica

Los sospechosos, mientras escapaban del lugar, disparaban al azar

Domingo, 21 de diciembre de 2025 13:44

Al menos nueve personas murieron y otras diez resultaron heridas este domingo en un tiroteo que ocurrió en un bar en Bekkersdal, provincia de Gauteng, al suroeste de Johannesburgo, en Sudáfrica.

De acuerdo con AFP, la policía local indicó que los atacantes estaban en dos vehículos y “abrieron fuego contra los clientes de una taberna y continuaron disparando al azar al huir del sitio”.

El ataque ocurrió cerca de la 1 de la mañana e incluso asesinaron a personas que circulaban por la calle. Fred Kekana, subcomisario de la policía provincial, señaló que los asesinos llevaban pistolas y uno de ellos un rifle AK-47.

Según informó la agencia de noticias, el bar funcionaba sin licencia y vendía alcohol ilegalmente. Además, estaba ubicado en una zona cercana a varías minas de oro importantes.

“Al parecer, después de disparar a las víctimas, las registraron. Les robaron sus objetos de valor, en particular sus teléfonos celulares”, detalló el subcomisario.

Entre los muertos está el conductor de un servicio de taxis. La persona estaba afuera del bar al momento del ataque, según indicó Kekana a la televisión SABC. La policía comenzó la búsqueda de los agresores.

La agencia de Investigaciones de Crímenes Graves y Violentos de Gauteng junto a la Unidad de Rastreo de Detección de Crímenes iniciaron un fuerte operativo para encontrar a los sospechosos. Hay 12 personas que están siendo investigadas.

EFE, citando a las autoridades locales, informó que los autos usados fueron una camioneta blanca y un sedán plateado.

