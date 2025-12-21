Hallan un cuerpo en la localidad de El Portillo, departamento de Yaví

En la tarde de este domingo 21 de diciembre, fue hallado un cuerpo en la zona de El Portillo, perteneciente a la localidad de Yaví. El descubrimiento movilizó de inmediato a las fuerzas policiales del lugar.

De acuerdo a la información preliminar, las autoridades se encuentran trabajando en el sitio para realizar las pericias correspondientes. El objetivo principal es establecer la identidad del fallecido y determinar las circunstancias que llevaron a su muerte.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre la identidad de la persona, ni sobre posibles causas del hecho.

Se espera que en las próximas horas las autoridades puedan ofrecer información más concreta a medida que avancen los procedimientos de rigor.