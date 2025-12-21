"No devolvió mi dinero": el reclamo tras la liberación de un detenido

Un hecho de inseguridad se registró el pasado miércoles en una feria ubicada en la calle Pellegrini, en el centro de La Quiaca. Según el relato de la persona afectada, tres individuos la despojaron de una suma de dinero.

La víctima narró que, tras el robo, lograron capturar a uno de los presuntos implicados con la colaboración de otras personas, mientras que los otros dos huyeron con el botín. El detenido fue llevado de inmediato a una dependencia policial.

En su declaración, la persona robada manifestó que, ante las autoridades, solicitó infructuosamente los datos del detenido o su fotografía para alertar a la comunidad. Asimismo, expresó que rogó que se gestionara la devolución del dinero o que se le entregara un celular del detenido a modo de compensación, peticiones que no fueron atendidas.

Según su versión de los hechos, los agentes no proporcionaron información personal del sospechoso y explicaron que no tenía empleo para realizar una restitución económica. El hombre fue liberado el viernes al mediodía, y se le devolvieron sus pertenencias personales, incluido celular y billetera.

Circula en redes sociales un video que muestra el momento en que el hombre sale corriendo del lugar después de recuperar sus efectos personales en la comisaría. Las autoridades no han emitido un comunicado oficial detallando los procedimientos seguidos en este caso.