Suspendido Gorriti-Cuyaya por el femenino, pero si juegan el masculino

Atlético Gorriti vencía a Atlético Cuyaya 1 a 0 en encuentro correspondiente a la final por el Anual de la liga Jujeña en femenino y la lluvia obligó a suspender el encuentro. La final del masculino entre Cuyaya y Ciudad de Nieva si se juega, según lo programado, a las 17:15.

La lluvia provocó que la jueza Antonia Arias decidera pitar el final a los 37 minutos de la primera parte. Luego de una hora y media de espera, ya con la presencia de Daniel Fin, presidente de la Liga Jujeña de Fútbol, se dio por finalizado el encuentro.

Sucede que la cantidad de agua que cayó en la ciudad, prácticamente dejó inundado el campo de juego del escenario ubicado en avenida Córdoba.