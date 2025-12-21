23°
21 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Tiroteo
La Quiaca
palomas
Servicios
El tiempo en Jujuy
El tiempo en Jujuy

Domingo de fuertes vientos, lluvia y granizo en Jujuy

El temporal sorprendió a la ciudad el domingo por la tarde, con afectaciones como en Alto Comedero y San Pedrito.

Domingo, 21 de diciembre de 2025 15:04

Una intensa tormenta acompañada de granizo y vientos fuertes llegó a San Salvador de Jujuy durante esta tarde de domingo, dejando a su paso calles inundadas, daños materiales y baja tensión en el servicio de energía eléctrica en algunas zonas.

La lluvia comenzó alrededor de las 14:30, con ráfagas de viento y precipitaciones que rápidamente se intensificaron, pasando de pequeñas gotas a una fuerte lluvia y granizada. 

Los fuertes vientos provocaron que un carro sándwichero se volcara en la Avenida Marina Vilte, en Alto Comedero. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas a consecuencia de este incidente.

Además, el temporal generó interrupciones en el suministro de energía eléctrica, dejando a varias zonas de la ciudad sin servicio.

Frente a este tipo de fenómenos, el Ministerio de Seguridad de la provincia emitió una serie de recomendaciones para la población, entre las que se incluyen evitar salir innecesariamente, desenchufar aparatos eléctricos, no refugiarse bajo árboles o postes, y no intentar cruzar calles o cauces con agua en movimiento. Para emergencias, los números de contacto son Defensa Civil (103) y Bomberos (100).

Noticia en desarrollo...

