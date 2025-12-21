Rige alerta naranja por tormentas para esta noche

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas para la noche de este domingo.

El alerta alcanza a las regiones de Valles, incluyendo El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, la zona baja de Doctor Manuel Belgrano y la zona baja de Tilcara.

Para estas áreas se esperan tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitaciones estimada entre el 70 y el 100%, acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, ráfagas de viento y posible actividad eléctrica.

En tanto, para las zonas de Puna de Cochinoca, Puna de Humahuaca, Puna de Rinconada, Puna de Santa Catalina, Puna de Tilcara, Puna de Tumbaya y Yavi, rige una alerta amarilla, con precipitaciones que podrían alcanzar el 70%.

Para el día lunes, el SMN anticipa alerta amarilla para San Salvador de Jujuy y alrededores. Se prevé una temperatura máxima de 29°C, con lluvias durante la madrugada, con probabilidades del 40 al 70%, mientras que por la tarde las precipitaciones disminuirían entre el 10 y el 40%.

Desde los organismos oficiales se recomienda a la población tomar las precauciones necesarias, evitar circular por zonas anegadas y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

