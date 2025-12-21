Hallaron el cuerpo de una mujer que era buscada

La noche del sábado, los efectivos de la Seccional 17º de la ciudad fronteriza de La Quiaca fueron alertados sobre el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición, en la localidad puneña de Portillo, del departamento de Yavi.

De inmediato una comisión de efectivos se hizo presente en el lugar y en la tarde de hoy, el cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital "Jorge Uro" de La Quiaca.

Al respecto, el fiscal Alberto Menvidil confirmó a los medios locales que los familiares de Felipa Analoca (76), la mujer que era intensamente buscada desde el 23 de noviembre, reconocieron sus pertenencias y sus prendas de vestir.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que tras el exámen cadavérico realizado por el médico policial, en primera instancias no habría indicios de que el deceso haya sido provocado por un hecho violento, ya que los objetos de valor y el dinero se encontraban junto a los restos.

El traslado se vio demorado, porque en el lugar donde hallaron el cuerpo de la mujer, es de difícil acceso y solo se puede llegar por un sendero, atravesando una finca y un río.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del representante fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Alberto Mendivil, quien aguardaba los informes preliminares de los peritos forenses para establecer las causas del deceso de la mujer de 76 años, que estuvo casi un mes desaparecida.