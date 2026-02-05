Hasta el 31 de marzo regirán rebajas en tributos municipales

La Dirección de Rentas de la comuna capitalina reiteró los beneficios que brinda el Pago Anticipado 2026 para impuestos y tasas municipales. El programa se encuentra vigente hasta el 31 de marzo, y una bonificación del 50% para los jubilados de la Tasa por Servicios de Limpieza en la Vía Pública hasta el 6 de ese mes.

El plan contempla importantes descuentos, entre ellos un 30% en el Impuesto Automotor y un 20% en la tasa de Recolección de Residuos. A estos beneficios se suma un 10% adicional para aquellos que accedan al beneficio de "Buen Contribuyente", es decir que hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. Asimismo, se agrega un 5% extra para quienes realicen el pago a través de rentasmunijujuy.gov.ar.

El Municipio informó que los contribuyentes podrán abonar sus impuestos y tasas mediante tarjetas de crédito, con financiación disponible en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, y hasta cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Asimismo, se destacó que a los descuentos citados se agrega un 5% adicional para quienes pagan a través de la página web, lo que eleva el descuento total del Impuesto Automotor al 45% y el de la tasa de Recolección de Residuos al 35%.

También se remarcó que a través de la página web se puede pagar en hasta seis cuotas sin interés con Banco Macro, mientras que en las cajas presenciales se ofrece financiación en cinco cuotas con Tarjeta Naranja y Banco Hipotecario.

Para acceder, los jubilados deben cumplir ciertos requisitos: contar con una única propiedad; presentar certificado de residencia y convivencia y constancia de jubilación o recibo de haberes.

Los interesados deben acercarse a las oficinas de Rentas municipal, ubicadas en avenida Hipólito Yrigoyen 1.328, donde se analiza cada situación para su carga en el sistema.

Finalmente, indicaron que la atención se realiza todos los días en las bocas de cobro, con la recomendación de efectuar los pagos a través de la página web para evitar traslados, especialmente en días de lluvia.