Robaban en una casa, fueron descubiertos y detenidos

Dos hombres irrumpieron en un domicilio con fines delictivos, fueron sorprendidos por el propietario del inmueble y detenidos tras una persecución.

Según las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró ayer alrededor de las 2.50 en un domicilio de la calle Mariano Moreno del barrio 25 de Mayo, en la ciudad de Palpalá.

Fue en esas circunstancias que un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre un robo en progreso, por lo que una comisión policial se constituyó de inmediato.

Allí, los efectivos constataron la presencia de un grupo de personas que tenía reducido a un joven de 28 años, que tenía signos de agresión.

Asimismo, un hombre relató a los efectivos que sorprendió en el interior de su domicilio a dos sujetos. Los inculpados escaparon y uno de ellos fue reducido a metros del lugar con la ayuda de vecinos, mientras que su cómplice escapó.

Por tal motivo, el malviviente fue trasladado a la Seccional 23°, donde tomaron conocimiento que registraba medidas restrictivas, por lo que quedó alojado a disposición de la Justicia.

Mientras que una comisión de efectivos policiales continuó con recorridos en búsqueda del segundo protagonista y logró interceptarlo en la esquina de la avenida Río de la Plata y Juan José Paso, donde fue reducido.

Luego, el inculpado de 37 años fue trasladado a la mencionada sede policial.

La correspondiente denuncia fue radicada por el damnificado y las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la Seccional 23°, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.