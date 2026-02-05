Desmoronamiento de tierra provocó muerte de un obrero

Un trágico episodio tuvo lugar en la ciudad de Humahuaca, donde el desmoronamiento de tierra en una obra de red cloacal provocó la muerte de un hombre y la hospitalización de otro.

Según fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 19 en una obra depuradora de red cloacal, ubicada sobre un tramo de la avenida Fangio y al frente del río Grande, en el barrio San José.

Fue en esas circunstancias que personal del monitoreo alertó a las autoridades sobre un siniestro laboral, por lo que una comisión de efectivos policiales, personal del Cuerpo de Bomberos y del Same se constituyó en el lugar.

Allí se entrevistaron con un maquinista, quien relató que dos obreros realizaban sus labores y a raíz de un desmoronamiento de tierra quedaron sepultados en un pozo de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

De manera inmediata el personal interviniente inició las tareas de rescate, pero lamentablemente se constató que uno de los obreros carecía de signos vitales.

La víctima fue identificada por la Policía como Jesús Manuel Méndez y tras un examen cadavérico, se estableció que la causa de muerte se debió a una asfixia por compresión.

Mientras que otro obrero fue rescatado con vida y trasladado de urgencias al hospital "Manuel Belgrano", donde quedó alojado en sala de Observación, fuera de peligro.

El maquinista fue sometido a una prueba de alcoholemia, que arrojó un resultado negativo.

En tanto, efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del trágico episodio.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó tomar declaraciones a testigos y que las actuaciones complementarias queden a cargo de los efectivos de la Seccional 15°.