Ediles solicitaron un régimen de subsidios para comparsas

Reunidos en Humahuaca, más de veinte ediles y vocales municipales de diferente extracción política de Quebrada y Puna, fijaron su posición sobre tres temas que consideraron esenciales: Ley de Coparticipación, impuestos a comparsas y estado de las rutas.

Sobre el primero, manifestaron revisar y analizar de manera integral los parámetros de distribución de los recursos coparticipables fijados en el proyecto girado por el Ejecutivo provincial a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

Respecto a los impuestos provinciales que deben afrontar las comparsas para organizar la celebración carnestolenda, plantearon la implementación de un régimen de subsidios a las instituciones carnavaleras debidamente registradas.

Por último en relación al estado de las rutas nacionales y provinciales que atraviesan ambas regiones, afirmaron que presentan deterioro por la falta de mantenimiento y que carecen de señalización.

El documento del Primer Foro de Concejales y Vocales Municipales de Quebrada y Puna, denominado "Construyendo una agenda común para el desarrollo regional", contiene las conclusiones surgidas de un diálogo plural, participativo y democrático.

La presidente del Concejo Deliberante de Humahuaca, Alejandra Fernández (LLA) junto a los ediles Alex Frites y Cristian Paredes (PJ), Osvaldo Cari (Confiar) y Luisa Méndez (LLA) recibieron a sus pares de diferentes municipios y comunas de las regiones norteñas.

Asistieron Tomás Tapia (presidente), Omar Galán, Tristán Mamani y David Cardozo, de Tilcara; Zulema Méndez y Dino Velásquez, de Huacalera; Nadia Cruz, Alexandra Aparicio y Gabriela Soto, de Abra Pampa, y Juan Vargas y Elsa Ramos (jefa comunal) de Palca de Aparzo.

También concurrieron Lorena Salas y Ricardo Sajama (presidente) de El Aguilar; Juan Castillo, de Volcán, y Emilia Sandoval y Nilda Alavar, de Purmamarca. Muy interesado en el encuentro se llegó el exconcejal local, Federico Zamboni.

Los participantes aclararon que las conclusiones surgieron de un intercambio de ideas, experiencias y miradas territoriales, reflejando las preocupaciones comunes frente a las problemáticas estructurales que atraviesan en la Quebrada y Puna. Además definieron al primer Foro como un espacio de articulación institucional legítimo, donde se reafirmó el rol fundamental de los Concejos Deliberantes como órganos de representación popular, legislación y control. En el se destacó también "la necesidad de fortalecer la cooperación intermunicipal, respetando la autonomía municipal y promoviendo una mirada regional integradora".

Asimismo dichas conclusiones "no tienen carácter vinculante", pero expresan "un posicionamiento institucional colectivo y una voluntad común de trabajar coordinadamente, defendiendo los intereses de nuestras comunidades, impulsando el fortalecimiento del federalismo municipal y la búsqueda de soluciones que mejoren la calidad de vida de los habitantes".

Aparte de plantear un régimen de subsidios para las comparsas, agrupaciones y fortines debidamente registrados, consideraron fortalecer el programa Girsu para garantizar el cuidado ambiental durante el carnaval, y propusieron incentivar la concientización entregando bolsas, guantes y contenedores a cada institución.

Sobre el proyecto de Coparticipación, también consideraron imprescindible que sea socializado una vez que tome estado parlamentario en la Legislatura; intervenir para hacer conocer la realidad de cada comuna y poder aportar propuestas con criterios objetivos como población, extensión territorial, niveles de vulnerabilidad social, prestación de servicios, desarrollo turístico y particularidades geográficas. Destacaron además la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en los municipios y conocer el destino de los fondos coparticipables.

Finalmente en relación al estado de las rutas, advirtieron que "afecta la seguridad vial, dificulta la integración territorial, limita el desarrollo productivo, condiciona el acceso a servicios esenciales como salud y educación, y repercute negativamente en la actividad turística".