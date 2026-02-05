Pareja intentó escapar con más de 19 kilos de cocaína

Una pareja fue detenida con más de 19 kilos de cocaína ocultos en un vehículo, tras intentar escapar de un puesto de control de Gendarmería Nacional, en la localidad de San Juancito, departamento El Carmen.

Según establecieron fuentes oficiales, el episodio se registró días atrás en horas de la noche sobre la ruta nacional N°34, a la altura del paraje La Chaqueta de la mencionada localidad, donde personal del Escuadrón 60 "San Pedro" efectuaba un control de rutina.

Fue en esas circunstancias que los efectivos se percataron que un vehículo Ford Ecosport efectuó maniobras evasivas antes de arribar al puesto de control y que emprendió la fuga en sentido contrario.

De manera inmediata los uniformados iniciaron un seguimiento controlado, hasta que lograron interceptar el rodado protagonista y procedieron a identificar al conductor y a una mujer que viajaba como acompañante.

Asimismo, mediante el uso de linternas, se logró detectar que en el asiento y piso trasero del rodado habían dos cajas con paquetes rectangulares en su interior. Además, observaron el nerviosismo de los ocupantes.

Debido a las intensas lluvias que se registraron durante el operativo, los efectivos continuaron con el procedimiento en el asiento de la Unidad de la fuerza nacional, donde realizaron una inspección minucioso y constataron la existencia de 19 "ladrillos" que contenían una sustancia blancuzca.

Posteriormente, la sustancia fue sometida a una prueba de campo que arrojó resultado positivo para cocaína, con un peso total de 19 kilos 753 gramos.

Finalmente, las novedades fueron remitidas a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy que solicitó el secuestro de la totalidad del estupefaciente, del vehículo y dispositivos móviles de los inculpados, como así también dispuso la detención de la pareja.