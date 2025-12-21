21°
21 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
San Pedro

El temporal causó destrozos en San Pedro

Llovió intensamente en un lapso corto de tiempo causando inconvenientes en varios barrios

Domingo, 21 de diciembre de 2025 20:45
VECINOS REPORTARON CAÍDA DE ARBOL EN EL BARRIO SANTA CECILIA (FOTO: JUAN PINTOS)

Un fuerte temporal de lluvia y viento afectó a la ciudad de San Pedro, provocando caída de árboles, cortes de energía eléctrica y distintos inconvenientes en varios barrios.

Vecinos reportaron daños materiales y la interrupción del suministro eléctrico en algunas zonas.

CAÍDA DE ÁRBOL EN AVENIDA 25 DE MAYO (FOTO: JUAN PINTOS)

Uno de los hechos más relevantes ocurrió en barrio Providencia, donde un árbol cayó sobre calle Pacará. Como consecuencia, se produjeron daños en el tendido eléctrico, lo que obligó a suspender el servicio de energía para permitir el trabajo seguro de los operarios.

OPERARIOS TRABAJANDO (FOTO: JUAN PINTOS)

Según se informó, las mayores complicaciones estuvieron relacionadas con las fuertes ráfagas de viento, ya que las precipitaciones, si bien fueron intensas, se registraron durante un corto lapso de tiempo.

EL FUERTE TEMPORAL CAUSÓ LA CAÍDA DE UN ÁRBOL UBICADO EN LA PLAZA BELGRANO (FOTO: JUAN PINTOS)

Ante la situación, el municipio activó el Comité de Emergencia, con la intervención de distintas áreas operativas, y habilitó la línea gratuita 103 para recibir denuncias y pedidos de asistencia. Desde el Ejecutivo local confirmaron que todas las familias afectadas recibieron atención inmediata.

Las autoridades mantienen el estado de alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones y recomiendan a la comunidad extremar las precauciones y comunicarse con los servicios de emergencia ante cualquier inconveniente.

