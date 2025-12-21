23°
21 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
AGUA POTABLE

Tormentas provocaron cortes de agua en distintos barrios

Agua Potable comunicó fallas en el funcionamiento de las plantas “Establo” y “El Ceibal”, así como en el sistema de Bombeo Navea, generando inconvenientes en la provisión de agua potable.

Domingo, 21 de diciembre de 2025 18:25

Agua Potable informó que, debido a las fuertes tormentas, ráfagas de viento y descargas atmosféricas registradas en las últimas horas, se produjeron fallas en el suministro eléctrico que afectan el normal funcionamiento del sistema de agua potable en distintas zonas de la provincia.

La falta de energía impactó directamente en el funcionamiento de las plantas “Establo” y “El Ceibal”, así como en el sistema de Bombeo Navea, generando inconvenientes en la provisión de agua potable.

Entre las zonas afectadas se encuentran Alto La Viña, Higuerillas, Loteo Las Moras, AMPUAP 5 y sectores aledaños. También se registran inconvenientes en Country Las Delicias, Ceibal Km 14, Jardín de los Alisos, Nuevo Alisos, Alisos, Jardín CES Ceibal y Ceibal.

Desde Agua Potable solicitaron a los vecinos hacer un uso responsable del recurso hasta tanto se restablezca por completo el servicio eléctrico y se normalice el sistema de bombeo. Las cuadrillas continúan trabajando para resolver la situación a la mayor brevedad posible.

