Nieva se quedó con la copa "Hugo Cid Conde"

GONZALO DIAZ

Ciudad de Nieva fue efectivo desde los doce pasos y se impuso ante Atlético Cuyaya 3 a 2 por penales luego de haber igualado en el tiempo reglamentario 1 a 1 y se quedó con la copa "Hugo 'Pajarito' Conde" de la Liga Jujeña. Las acciones en el estadio "La Tablada" fueron controladas por Víctor Condo.

Se jugó una final apretada, con dominio de los "leones" en los primeros minutos a partir del manejo de los Carles, Pablo conduciendo y Matías como termómetro en la mitad de la cancha para cortar el circuito de juego "bandeño".

De entrada Brito entró por derecha solo, pero se apuró a definir y terminó rematando a las manos del golero de Cuyaya. Tras cartón, por la izquierda, García quedó sin espacio para sacar el centro al medio cuando ingresaba solo por el punto penal Jauregui.

Estaba mejor Nieva y lo terminó capitalizando a los 24 minutos, el tiro de esquina desde la izquierda de Pablo Carles, encontró la cabeza en el primer palo de Matías, su hermano, y depositó la bocha dentro del arco.

Con el 1 a 0 se acomodaba mejor el equipo de Facundo Martínez, Cuyaya sintió el golpe, estaba largo, le costaba encontrar sociedad desde Ruiz con los delanteros, por momentos el que más inquietaba era Guzmán.

Sin embargo con una pelota parada llegó al empate. Ruiz puso el centro al segundo palo, la bajan de cabeza al medio y entró el "Cali" Guzmán solo por el medio para empujar la bocha contra los piolines a los 34 minutos.

Así con el 1 a 1 se fueron al descanso.

En el complemento, hubo más lucha que fútbol. Cuyaya fue el que más insistió, sobre todo por los costados con los desbordes de Guzmán y una que otra aparición de Yampe que no logró desnivelar demasiado. Siempre estuvo bien marcado.

Nieva trató de mantener el orden, le costaba pasar mitad de cancha, por momentos abusó de los pelotazos y facilitó el trabajo de la defensa "bandeña" que se dedicó a esperarlo para recuperar y salir jugando.

Cuyaya tuvo el segundo, Guzmán entró por el primer palo solo en velocidad y cabeceó el tiro libre de Ruiz, sin embargo la pelota se terminó estrellando en el palo izquierdo de Zamudio que nada podía hacer.

Después, los dos comenzaron a sentir el cansancio del partido, faltaron ideas claras para poder llegar al arco del frente con peligro y así evitar la definición desde el punto penal. Pero no hubo tiempo para más.

En los penales, Ciudad Nieva anotó por intermedio de Pablo Carles, Alcócer y Jauregui, falló Matías Carles, mientras que en Cuyaya marcaron Guzmán y Acuña.

La gran figura en la tanda desde los doce pasos sin dudas fue Aldo Zamudio, el arquero del "león" contuvo dos remates.