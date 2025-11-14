Le prometieron dinero y lo asaltaron con un arma blanca

Un hombre acompañó a otro que le prometió repartir una importante cantidad de dinero que encontró en la calle, pero al llegar fue asaltado con un arma blanca por un cómplice.

Según las fuentes consultadas por este matutino, el hecho tuvo lugar el pasado miércoles alrededor de las 10.30 en la intersección de las calles Juana Manuela Gorriti y República de Líbano del barrio Gorriti de la capital jujeña.

Fue en esas circunstancias que un hombre transitaba por el sector, cuando otro sujeto se le adelantó y levantó un sobre del suelo. El inculpado le manifestó "mira, me encontré 350 mil pesos, acompáñame y la repartimos", según consta en una denuncia policial.

La víctima accedió y junto al protagonista se dirigieron hasta la intersección de las calles Jorge Newbery y Urdininea, donde otro sujeto la sorprendió por la espalda y bajo amenazas con un arma blanca le vociferó que entregue todo lo que tenía. Los inculpados le sustrajeron 80 mil pesos y un teléfono celular y emprendieron la fuga.

Por su parte, el damnificado se dirigió a la Seccional 2° donde relató lo sucedido a los efectivos y al radicar la correspondiente denuncia indicó que sospecha que los inculpados lo seguían, debido a que minutos previos había extraído el dinero en un cajero ubicado en inmediaciones del lugar.

Los efectivos policiales realizaron recorridos por el sector barrial, pero lamentablemente no dieron con el paradero de los malvivientes.

Por disposición de la ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Seccional 2°.