Desde el sábado aumenta el boleto del transporte de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. El nuevo esquema de precios, que entra en vigencia el 1 de noviembre, muestra una amplia variación en los costos. La tarifa mínima para la Zona Diques es de $2.265 (Complejo Los Alisos), mientras que el boleto más caro es el destino a La Quiaca en la Puna, con un valor de $27.500.
A continuación, se detallan las tarifas completas por zona:
Ramal:
-
San Pedro: $5.900
-
Chalican: $7.800
-
Santa Clara: $8.100
-
Fraile Pintado: $8.900
-
El Piquete: $9.300
-
L.G.S.M: $10.100
-
Calilegua: $10.600
-
Caimancito: $12.200
-
Palma Sola: $15.900
Quebrada y Puna:
-
Volcán: $3.800
-
Tumbaya: $4.500
-
Maimará: $7.600
-
Purmamarca Pueblo: $7.900
-
Tilcara: $8.300
-
Huacalera: $9.800
-
Uquía: $11.400
-
Humahuaca: $12.400
-
Hipólito Yrigoyen (ITURBE): $16.300
-
Susques: $20.100
-
Abra Pampa: $21.300
-
Iruya: $21.800
-
La Quiaca: $27.500
Zona Diques:
-
Complejo Los Alisos: $2.265
-
El Carmen: $2.342
-
Carahuanco: $2.590
-
San Antonio: $2.935
-
Perico: $3.045
-
Monterrico: $3.142
-
Aeropuerto: $4.108
-
Puesto Viejo: $4.712
-
La Mendieta: $4.949
-
Aguas Calientes: $5.719