°
30 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

reforma laboral
Fieles Difuntos
Stranger Things 5
Horror
Javier Milei
Turismo
reforma laboral
reforma laboral
Fieles Difuntos
Stranger Things 5
Horror
Javier Milei
Turismo
reforma laboral

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1455.00

3884873397
PUBLICIDAD
Tarifas

Desde el sábado aumenta el boleto del transporte de media distancia

Desde el 1 de noviembre regirá un aumento promedio del 4%, que llega al 8,75% para la zona de la Puna.

Jueves, 30 de octubre de 2025 08:08

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy.  El nuevo esquema de precios, que entra en vigencia el 1 de noviembre, muestra una amplia variación en los costos. La tarifa mínima para la Zona Diques es de $2.265 (Complejo Los Alisos), mientras que el boleto más caro es el destino a La Quiaca en la Puna, con un valor de $27.500.

A continuación, se detallan las tarifas completas por zona:

Ramal:

  • San Pedro: $5.900

  • Chalican: $7.800

  • Santa Clara: $8.100

  • Fraile Pintado: $8.900

  • El Piquete: $9.300

  • L.G.S.M: $10.100

  • Calilegua: $10.600

  • Caimancito: $12.200

  • Palma Sola: $15.900

Quebrada y Puna:

  • Volcán: $3.800

  • Tumbaya: $4.500

  • Maimará: $7.600

  • Purmamarca Pueblo: $7.900

  • Tilcara: $8.300

  • Huacalera: $9.800

  • Uquía: $11.400

  • Humahuaca: $12.400

  • Hipólito Yrigoyen (ITURBE): $16.300

  • Susques: $20.100

  • Abra Pampa: $21.300

  • Iruya: $21.800

  • La Quiaca: $27.500

Zona Diques:

  • Complejo Los Alisos: $2.265

  • El Carmen: $2.342

  • Carahuanco: $2.590

  • San Antonio: $2.935

  • Perico: $3.045

  • Monterrico: $3.142

  • Aeropuerto: $4.108

  • Puesto Viejo: $4.712

  • La Mendieta: $4.949

  • Aguas Calientes: $5.719

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD