Desde el sábado aumenta el boleto del transporte de media distancia

La Secretaría de Transporte de la Provincia anunció un nuevo aumento en los pasajes de las líneas de media distancia que operan en Jujuy. El nuevo esquema de precios, que entra en vigencia el 1 de noviembre, muestra una amplia variación en los costos. La tarifa mínima para la Zona Diques es de $2.265 (Complejo Los Alisos), mientras que el boleto más caro es el destino a La Quiaca en la Puna, con un valor de $27.500.

A continuación, se detallan las tarifas completas por zona:

Ramal:

San Pedro: $5.900

Chalican: $7.800

Santa Clara: $8.100

Fraile Pintado: $8.900

El Piquete: $9.300

L.G.S.M: $10.100

Calilegua: $10.600

Caimancito: $12.200

Palma Sola: $15.900

Quebrada y Puna:

Volcán: $3.800

Tumbaya: $4.500

Maimará: $7.600

Purmamarca Pueblo: $7.900

Tilcara: $8.300

Huacalera: $9.800

Uquía: $11.400

Humahuaca: $12.400

Hipólito Yrigoyen (ITURBE): $16.300

Susques: $20.100

Abra Pampa: $21.300

Iruya: $21.800

La Quiaca: $27.500

Zona Diques: