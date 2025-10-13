°
Jujeños en el extranjero
Turismo en Jujuy
Instituto de Seguros de Jujuy
San Pedro de Jujuy
Festejo
gastronomía
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
inseguridad
siniestro fatal
La Quiaca
Turismo en Jujuy

Más de 15 mil turistas en Jujuy el fin de semana

Se consolida como uno de los destinos más elegidos del país.

Lunes, 13 de octubre de 2025 03:06
LA QUEBRADA | SIGUE SIENDO EL DESTINO MÁS ELEGIDO POR LOS TURISTAS DENTRO DE LA PROVINCIA.

La provincia volvió a posicionarse como uno de los destinos más elegidos del Norte argentino durante el último feriado largo.

Un total de15.687 turistas recorrieron la provincia, generando 30.264 pernoctaciones en emprendimientos empadronados y no empadronados.

El gasto promedio por visitante fue de $100.836 diarios, con una estadía promedio de 1,94 noches.

“Este feriado largo fue muy positivo para el turismo jujeño. Volvimos a confirmar que somos uno de los destinos más elegidos del norte argentino, no solo por nuestras bellezas naturales, por la hospitalidad de nuestra gente y la calidad de nuestros servicios”, destacó el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas.

 

La región Quebrada lideró e lranking de ocupación con un 83,22%, seguida por los Valles con 59,93%, las Yungas con 57,77% y la Puna con 44,97%. Entre las localidades, Tilcara alcanzó el 84,3% de ocupación, Purmamarca el 86,1%, Maimará el 81,8%, Humahuaca el 77,6%, y San Salvador de Jujuy el 72,6%.

 

“La Quebrada sigue siendo nuestro emblema, pero también vemos un creciente interés por otras regiones como las Yungas y los Valles, lo que habla de un turista que busca experiencias más diversas y sostenibles”, señaló el ministro.

 

De los 15.687 visitantes, 9.359 se alojaron en emprendimientos empadronados y 6.227 en no empadronados. El total de pernoctaciones alcanzó las 30.264, distribuidas en 18.158 para alojamientos empadronados y 12.106 para no empadronados. La provincia registró 421 alojamientos disponibles y 12.347 plazas ofrecidas durante el feriado.

