Milei habló sobre las reformas a futuro

El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.

“El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro, nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace cien años, nuestro país se encarga con cuatro consensos, fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre, y nos dejaron en diciembre de 2023, acorde a la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno, es hora de abrazar política de Estado por primera vez", continuó.

Y apuntó: “Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.

“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.

En tanto, el mandatario aseguró: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.

“Necesitamos un Estado ágil, abocado a unas pocas funciones esenciales, concretizadas en la defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada, sin descuidar elementos de la estructura actual, amparado en lo que definimos como la ética de la emergencia. Para defender estos valores debemos profundizar en las reformas de seguridad, debemos avanzar sin truquitos en la modificación del Código Penal, produciendo penas más duras y con mayor cobertura de la presión efectiva”.

“También es una forma de someter a los jueces al escrutinio público y al estándar que eso implica. En materia de capital humano, necesitamos reformar la educación inicial más disciplinaria. Todos sabemos que, lo bajo que ha caído la calidad de nuestro sistema educativo. Por eso, durante nuestro gobierno, la seguridad de darles las herramientas a nuestros niños para que puedan procurar su futuro mejor y no adoctrinarlos”.

“Estas reformas radicales del Estado no son mucho más. Hoy se está configurando un nuevo orden mundial, y la forma en que nos insertamos en él determinará el destino de nuestro país”.

“En cinco años el complejo energético estará exportando unos 50 mil millones de dólares. El Gran Neuquén en pocos años será otra de las metrópolis argentinas. Y muchas otras ciudades cuentan con ese potencial.

La minería se desplegará por toda la cordillera, generando miles de puestos de trabajo. Si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas no como una gran hazaña sino como las hace Chile, la cordillera nos daría millones de puestos reales, no inventados en el Estado. Quiero argentinos produciendo, no argentinos parásitos".

El jefe de Estado destacó en un pasaje del discurso que “cada uno de los ministerios ha preparado 10 pacientes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos a los pacientes de proyectos a ser tratados por este Congreso”.

“Esto constituirá el año calendario de la reforma. Nueve meses ininterrumpidos de reformas estructurales que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”, señaló.

Antes, había remarcado: “Lo que determinará nuestra agenda parlamentaria es cuán rápido vamos, y cuán lejos llegamos”.

Y apuntó: “La receta que necesita la Argentina para prosperar es la reducción del tamaño del Estado, lo cual significa una reducción del poder del político, sea quien sea el político. Lo dijimos siempre y toca repetirlo: ahora no le pedimos el voto a la gente para que nos dé el poder a nosotros, sino para devolverle el poder a ellos. Es momento de convertirnos en una nación madura”.