Exitoso rescate de una persona lesionada en León

Un operativo de búsqueda y rescate se desplegó durante la tarde del sábado en la localidad de León, tras la alerta por un excursionista que había sufrido un accidente en la zona de los Balcones de León. El hombre, identificado como Emilio Robles, de 50 años, sufrió un traumatismo en su miembro inferior mientras realizaba una caminata por el sector serrano, lo que le impidió continuar o descender por sus propios medios.

El dispositivo de emergencia comenzó a las 12 del mediodía, cuando se conformó la comitiva de rescate en el Destacamento Policial de León. Desde allí partieron los equipos especializados de Defensa Civil de Jujuy, Bomberos de la Policía, efectivos de la Policía de la Provincia y profesionales del SAME 107, quienes trabajaron de manera articulada para dar con el paradero del hombre en un terreno de difícil acceso.

Tras más de cinco horas de intensa labor, los rescatistas lograron ubicar a Robles, asistirlo en el lugar y evacuarlo hasta una ambulancia, donde recibió las primeras atenciones médicas. Posteriormente, fue derivado a un centro asistencial para una evaluación más exhaustiva de su lesión.

Desde los organismos intervinientes resaltaron el éxito del operativo, que finalizó cerca de las 17:30 horas, y valoraron el trabajo coordinado entre las distintas fuerzas para garantizar la rápida asistencia al damnificado en un entorno de alta complejidad geográfica.