Milei habló sobre las reformas a futuro

El presidente señaló que el “éxito de un plan de estabilización se mide en meses, incluso en años, pero las políticas de Estado que la Argentina necesita tienen décadas”. “Ese es el horizonte al que nos corresponde mirar hoy. Es hora de volver a abrazar la moral como política de Estado, dado que es lo que nos ha hecho grandes a fines del siglo diecinueve, y volverá a hacernos grandes nuevamente”, acompañó.

“El mandato que la sociedad nos dio no puede ser más claro, nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta. Desde hace cien años, nuestro país se encarga con cuatro consensos, fórmulas que nos llevaron de ser un país próspero a uno pobre, y nos dejaron en diciembre de 2023, acorde a la peor crisis de nuestra historia. Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica institucional que nos trajo hasta aquí, construir una arquitectura nueva, lectura que vendrá del Estado argentino en los próximos cincuenta años, teniendo la moral occidental como política de Estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno, es hora de abrazar política de Estado por primera vez", continuó.

Y apuntó: “Muchos gobiernos pasados destruyeron el respeto a la propiedad privada en nuestro país, pero la propiedad es la piedra angular de toda la economía, por eso la reforma es necesaria para salvaguardarla. Así, vamos a combatir esta anomia con la reforma del Código Civil y Comercial, Código Procesal Civil y Comercial, y un paquete de leyes destinado a proteger los derechos fundamentales de los asesinos, quienes solo saben vivir de lo ajeno, reduciendo la codificación que establece esta defensa al consumidor y de la competencia”.

“Además, guiaremos al congreso proyecto que barrerá con una montaña de cadenas regulatorias, que le dará rienda suelta a la inversión en industrias hoy muertas para que puedan producir, innovar y generar empleo. Pero eso no es suficiente, también tenemos que reformar nuestro esquema impositivo, estas reformas”, siguió.

En tanto, el mandatario aseguró: “Vamos a seguir profundizando en materia de apertura económica y de acuerdo comercial. Realizaremos el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo hicimos con la Unión Europea, y reformaremos el Código aduanero para adecuarlo a nuestros nuevos desafíos. Y también nos integraremos a los tratados internacionales, porque debemos sentarnos en la mesa del comercio internacional, hasta ser tan relevantes que nuestros intereses no puedan ser desoídos”.