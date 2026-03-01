Más de $2.400 millones para un megaplán de seguridad en Alto Comedero

En el marco de la apertura del 156° Período de Sesiones Ordinarias, el gobernador Carlos Sadir anunció la puesta en marcha de un plan integral de seguridad diseñado específicamente para Alto Comedero, con el propósito de mejorar la prevención del delito y lucha contra el crimen organizado en un sector crítico de San Salvador de Jujuy.



La referida planificación, contempla un presupuesto de $2.424 millones y se estructura en tres ejes: infraestructura, moderno equipamiento y redistribución operativa de los recursos policiales.



Para el diputado y Presidente del bloque del Frente Jujuy Crece, Santiago Jubert, uno de los puntos más relevantes del plan es “la división estratégica de Alto Comedero en cuatro cuadrantes”, a fin de “facilitar un despliegue de operativo más eficiente, garantizando mayor presencia de policías en la calle y una respuesta más rápida en casos de emergencias”.

Consideró que la prevención resultará “fortalecida” a partir de la incorporación de medios tecnológicos, tales como “la instalación de nuevas cámaras de video vigilancia de alta resolución en sectores clave como 47 Hectáreas, Luca Arias y 180 Viviendas”.

Por otra parte, hizo especial referencia a “la refacción integral de edificios policiales en todo Alto Comedero, en el marco de una total renovación estructural”.

Asimismo, ponderó la creación de dos organismos que serán fundamentales para la gestión del riesgo y la seguridad urbana: el Centro de Gestión de Seguridad para coordinar las tareas de inteligencia y monitoreo y el Centro Integrado de Emergencias y Defensa Civil para unificar la capacidad de respuesta inmediata ante catástrofes o incidentes de gran magnitud.

“Esta planificación con su correspondiente inversión, es histórica por cuanto representa un cambio en el paradigma de la prevención y el cuidado de la integridad y los bienes personales de los vecinos de Alto Comedero”, reflexionó finalmente.