Comienza hoy la venta de entradas para el show de Cazzu en Jujuy

La cuenta regresiva ya comenzó y el fervor crece minuto a minuto. Cazzu, máxima referente del trap nacional y una de las artistas más influyentes de la escena urbana argentina, confirmó su regreso a Jujuy con un show masivo que se realizará el próximo 12 de septiembre en el Estadio “23 de Agosto” de la capital provincial, y cuya venta de entradas inicia hoy a través de la plataforma oficial.

El anuncio fue realizado durante su participación en el streaming “Tapados de Laburo”, transmitido en vivo desde la plaza Belgrano de San Pedro de Jujuy, donde cientos de fanáticos se congregaron para verla y escuchar la confirmación oficial. Lo que comenzó como un fuerte rumor en redes sociales quedó ratificado por la propia artista, desatando una inmediata reacción entre sus seguidores.

El espectáculo, denominado “Latinaje”, promete una puesta en escena de nivel internacional, con un despliegue técnico y artístico acorde a los grandes escenarios del país. El emblemático Estadio “23 de Agosto” -cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy- será el espacio que albergará a miles de personas en una noche que ya se perfila como uno de los eventos culturales más importantes de 2026 en el norte argentino.

En cuanto a la modalidad de venta, la preventa exclusiva para clientes de Banco Macro comenzará hoy, 2 de marzo, a las 12, a través de NorteTicket. Los usuarios que cuenten con tarjetas Visa de la entidad bancaria podrán acceder al beneficio de seis cuotas sin interés. Por su parte, la venta general para todo el público se habilitará el martes 3 de marzo, también desde las 12.

Desde la organización recomendaron registrarse con antelación en el sitio oficial de ventas para agilizar el proceso de compra digital, teniendo en cuenta la alta demanda que se prevé para las primeras horas. Durante la transmisión encabezada por el equipo de Olga TV en San Pedro, el clima fue de absoluta euforia. Entre cánticos y aplausos, la artista oriunda de Fraile Pintado expresó su emoción por volver a cantar en casa, luego de varios años sin presentarse con un recital masivo en la provincia. De esta manera, el 12 de septiembre marcará el esperado reencuentro entre Cazzu y su público jujeño. Con una carrera consolidada y proyección internacional, la cantante promete un gran show, cargado de identidad, potencia y emoción, que seguramente dejará una huella imborrable en la escena cultural local.