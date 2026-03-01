La Batalla de Humahuaca un acontecimiento para el país

El 209 aniversario de la Batalla de Humahuaca, considerada como uno de los hechos bélicos más heroicos de la lucha gaucha y fundamental para asegurar la Independencia nacional, fue recordado ayer por las autoridades y comunidad.

En la plazoleta que lleva al nombre del General Eduardo Arias, quien comandó la fuerza de gauchos e indígenas conocedores del terreno con la cual derrotó a los realistas liderados por el mariscal José de la Serna.

PROTOCOLO | SANTOS CORIMAYO DURANTE EL IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL.

El acto protocolar fue encabezado por la presidente del Concejo Deliberante, Alejandra Fernández junto al secretario de Gobierno, Omar Corimayo; el presidente del Instituto de estudio histórico "General Manuel Eduardo Arias", Isidoro Cruz, entre otros.

La recordación de la Batalla de Humahuaca debería ser "un acontecimiento para el país" porque fue un suceso fundamental para la obtención de la liberación argentina, señaló Cruz.

"Lo sucedido en Humahuaca no fue casual, aquí es la puerta de ingreso a la Argentina, en esta tierra se libró la mayor cantidad de combates por la Independencia", dijo.

CONMEMORACIÓN | OFRENDA FLORAL PARA EL GENERAL EDUARDO ARIAS.

Corimayo apuntó que ayer se reunieron "para honrar la memoria de quienes en la Quebrada de Humahuaca el 1 de marzo de 1817 escribieron una página de inmenso coraje de nuestra historia, recordando la gesta del General Eduardo Arias y sus gauchos, quienes con valor inquebrantable defendieron la libertad de nuestra patria".

La batalla "fue la demostración del heroísmo jujeño ante la invasión realista, Arias y sus valientes armados con coraje lograron una victoria decisiva, de tenacidad y de amor por la tierra demostrando que la soberanía se defiende con el alma".