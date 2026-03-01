Las Guardianas del K-pop llega con un show internacional

El fenómeno del K-pop aterriza en Jujuy con una propuesta que promete encender el escenario y conquistar al público local. El domingo 22 de marzo, desde las 18, el espectáculo internacional “Las Guardianas del K-pop” se presentará en el Centro Cultural Martín Fierro, ubicado en avenida Illia 451, barrio Los Perales.

Se trata de un show oficial que forma parte de su exitoso tour por Latinoamérica, luego de agotar funciones en el emblemático Teatro Gran Rex y en algunos de los escenarios más importantes de la región. La propuesta combina música, danza y una historia original inspirada en la fiebre global del K-pop, el género que hoy mueve millones de fanáticos en todo el mundo.

El espectáculo invita a vivir una experiencia inmersiva con una mega producción internacional que reúne a 12 artistas en escena. Vestuarios impactantes, coreografías de alto nivel y una puesta técnica de primer nivel -con pantallas LED, diseño de luces y efectos especiales- forman parte de un concierto pensado para vibrar de principio a fin. Uno de los momentos más esperados será la “Batalla Musical” en vivo y en directo, donde el público podrá conocer a todas las Guardianas y a sus rivales K-pop, en una competencia artística que definirá quién se consagra como el mejor sobre el escenario. La dinámica promete interacción, energía y una conexión directa con los espectadores.

Además, en el lugar habrá merchandising exclusivo para los fanáticos que quieran llevarse un recuerdo de esta experiencia internacional que llega por primera vez a la provincia en este formato. Las entradas se encuentran a la venta únicamente a través de sitios oficiales: en la plataforma digital www.norteticket.com y de manera presencial en Belgrano N° 627, local Tarjeta Su Crédito.

La organización remarcó la importancia de adquirir los tickets por canales habilitados para garantizar un acceso seguro. Con esta propuesta, se busca seguir ampliando el acceso a espectáculos de nivel federal en Jujuy, acercando producciones internacionales al público local y consolidando a la provincia como plaza cultural dentro del circuito nacional. Una tarde para cantar, bailar y sumergirse en el universo K-pop con una producción que promete momentos inolvidables.