Falleció Pila Sleive, docente e ícono de la televisión jujeña

Este domingo 1 de marzo de 2026, falleció Pila Sleive, profesora de Educación Física y conductora televisiva, reconocida por la pantalla chica de Jujuy durante más de tres décadas.

La emblemática comunicadora atravesaba una enfermedad que la mantuvo alejada de los medios locales. Su partida generó un profundo pesar entre colegas, amigos y televidentes que la acompañaron a lo largo de más de tres décadas de trayectoria.

Sleive nació en San Pedro de Jujuy y su infancia estuvo marcada por el desarraigo, ya que pasó sus primeros años en Siria y regresó a la Argentina en plena Segunda Guerra Mundial. Tras culminar sus estudios, aplicó primero como profesora de Educación Física, donde su amor por los alumnos quedó grabado, especialmente durante su participación en la Fiesta Nacional de los Estudiantes, llegando a estar a cargo del espectáculo de la Elección Reina Nacional.

Pero fue recién en la década del ‘90 cuando se convirtió en un ícono popular para los jujeños con su programa “Gimnasia, Ritmo y Salud”, al que luego siguió “Fiesta x Fiesta”. A través de la pantalla chica, recorrió cada rincón de la provincia con la misión de dar visibilidad a la cultura, los artistas y las tradiciones jujeñas, promocionando a talentos sin cobrarles, con la simple convicción de ayudar y exponer su trabajo.

Autodefinida como una “adicta al trabajo”, su ritmo incansable la llevó a ser una figura omnipresente para muchos. Pila fue mucho más que una conductora de televisión; fue una institución cultural en Jujuy y un verdadero ejemplo de resiliencia y vocación de servicio.