Invitan a la “Semana de la Innovación” en la Ciudad

A partir del lunes 20, en las instalaciones del "Faro del Saber" y en el Punto Digital del Centro Cultural "Jorge Cafrune", se desarrollará la "Semana de la Innovación", organizada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Durante la misma, se brindarán herramientas orientadas a la creatividad y a la mejora de procesos mediante el uso de tecnologías digitales. Para consultas sobre las inscripciones los interesados pueden comunicarse al 3884438007.

En este marco, la secretaria de Planificación y Ambiente, Adriana Díaz, destacó que "el 21 de abril es el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, designado por la ONU, y está vinculado al uso de estas herramientas para el desarrollo sostenible. La creatividad y la innovación permiten pensar de manera diferente, optimizar procesos, incorporar lo digital y mejorar las formas de trabajo. Nos interesa llegar a distintos públicos, por eso, durante esta semana, tendremos actividades para adolescentes, emprendedores y también para empleados municipales".

ACTIVIDADES | EN EL “FARO DEL SABER” Y EN EL PUNTO DIGITAL DE ALTO COMEDERO.

Por su parte, Jimena Jurado, directora de Desarrollo Económico señaló que "esta Semana de la Innovación busca que los vecinos de la ciudad puedan conocer e incorporar nuevas herramientas tecnológicas a su vida cotidiana, mejorando sus estudios, trabajos y emprendimientos". Además, agregó que "se trata de un trabajo conjunto entre las distintas áreas vinculadas a la innovación, la gobernanza digital y el desarrollo económico, lo que permitirá que esta propuesta sea un éxito".

Finalmente, Melisa Silva, directora de Desarrollo e Innovación expresó que "la intención es brindar un espacio de promoción y visibilización para que los vecinos conozcan nuevas herramientas tecnológicas y puedan desarrollarse tanto personal como profesionalmente". Asimismo, adelantó que "se están organizando actividades como un torneo de deportes digitales, que combina lo virtual con lo físico, y capacitaciones en streaming, muy demandadas por jóvenes y adolescentes".

Las propuestas durante la semana están segmentadas y pensadas para distintos públicos. Para empleados públicos, comerciantes y emprendedores, estudiantes secundarios y universitarios, activistas y dirigentes vecinales, y también actividades pensadas para niños.