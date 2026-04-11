Plantación de árboles y desmalezamiento en Alto Comedero

Los vecinos de Alto Comedero continúan con el plan de mantenimiento y limpieza de espacios verdes y avenidas del sector. Uno de los lugares es la avenida Undiano y en el espacio verde del sector de las 300 Viviendas del Banco Hipotecario. Asimismo, en el terreno libre de malezas colocaron plantines de árboles y despejaron el sitio para garantizar la seguridad de quienes transitan por la zona. Una ciudad limpia y en armonía con la naturaleza, es primordial para otro lugar desmalezamiento en las 10 Hectáreas para prevenir la aparición de serpientes y mejorar el acceso al refugio de colectivos.

GANADORES | LOS PRIMEROS PUESTOS DE LA RIFA.

Por este motivo, retomaron las tareas de desmalezamiento en un sector clave para la comunidad. La nueva comisión del centro vecinal encabezó el operativo con el objetivo de limpiar la zona y garantizar seguridad para quienes deben cruzar por el lugar y trasladarse a distintos puntos. Si bien la convocatoria tuvo poca participación, avanzaron con los trabajos y aseguraron que continuarán en los próximos días. El objetivo es prevenir la proliferación de mosquitos, la aparición de víboras y otros focos de riesgo.

Creatividad en Vía Crucis de Cerro Las Rosas

AGRADECIDOS | POR SER PARTE DE LA PROPUESTA DEL CENTRO VECINAL.

Con semillas, raíces, flores y hojas secas que se entrelazan; una gran labor artesanal surgió para mostrarse en Semana Santa.

Es que en el barrio Cerro Las Rosas, se llevó a cabo la exposición de las ermitas en las que participaron entidades barriales, instituciones terapéuticas y grupos de voluntarios que sumaron sus talentos y los expusieron en diferentes técnicas sobre cada cuadro que simbolizaba la estación, catorce en total.

Los vecinos del sector y de distintos puntos de la ciudad se dieron cita a fin de visitar la muestra que exhibió con respeto y religiosidad cada una de las estaciones que se crearon con gran fe y en silencio. Fue una actividad comunitaria que estableció lazos entre vecinalistas a través del encuentro.

Lota en Punta Diamante

QUINTA ESTACIÓN, VÍA CRUCIS

Se efectuó con gran éxito una lota vecinal en el barrio Punta Diamante. Una gran cantidad de vecinalistas participó de esta actividad que se transformó en apoyo para fomentar el crecimiento de la institución comunitaria. Y es que todo lo recaudado será destinado a cubrir gastos de funcionamiento interno.

De esta manera, los referentes que guiaron la actividad agradecieron la valiosa colaboración en la venta de cartones. Por supuesto, destacaron la labor de los miembros de la comisión por su incansable trabajo en la organización; ya que sin su dedicación y trabajo permanente, esta actividad no habría sido posible. Así es como se debe construir juntos una comunidad más unida y solidaria.