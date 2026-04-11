Asumió el nuevo presidente del Instituto de Seguros

El gobernador Carlos Sadir encabezó la jura de David Arias como nuevo presidente del Instituto de Seguros de Jujuy. Durante el acto, se destacó la importancia de una gestión transparente y una atención más cercana a las necesidades de los afiliados jujeños.

La ceremonia se llevó a cabo en el hall central de la institución, con la presencia del ministro de Salud, José Manzur, autoridades del Ejecutivo provincial y personal de la obra social.

Durante su discurso, el gobernador Sadir expresó su "plena confianza" en el flamante funcionario, destacando el desempeño previo de Arias dentro de la cartera sanitaria. "Tengo la certeza de que realizará una gran tarea en el Instituto, tal como lo venía haciendo en el Ministerio de Salud", afirmó el mandatario.

Sadir aprovechó la ocasión para agradecer la labor de los vocales Ezequiel Vega y Osvaldo González, quienes estuvieron al frente del ISJ de forma interina, tras la designación de José Manzur como ministro. Al referirse a la entidad, el gobernador subrayó: "Esta es una gran obra social cuando se la compara con otras. El esfuerzo diario de quienes trabajan aquí para atender a los afiliados es un orgullo; vamos a seguir trabajando para nuestra gente".

Por su parte, Arias manifestó sentirse "honrado" por el nombramiento y enfatizó que su gestión estará alineada con las directrices del Ejecutivo para modernizar y humanizar el servicio. Según el flamante presidente, el objetivo central será "poner a la gente en el centro" de cada decisión. Arias trazó una hoja de ruta basada en tres pilares fundamentales, como Cercanía con el afiliado: Fortalecer la asistencia de salud física y mental para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios. Diálogo prestacional: Mantener una comunicación abierta con proveedores y prestadores de salud para resolver diferencias y buscar nuevas oportunidades de beneficio común. Gestión eficiente: Implementar una administración basada en el orden, la transparencia y la vocación de servicio.

"Estos objetivos no los podré alcanzar solo; necesito un equipo comprometido para que logremos más beneficios para todos los jujeños y jujeñas", concluyó Arias.