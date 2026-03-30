Se inicia el ascenso de fieles y sikuris al abra de Punta Corral

Ayer después de la celebración de la misa de inicio de Semana Santa, el párroco de Tilcara, Ricardo Rivero comenzó a bendecir a las bandas de sikuris que peregrinan al santuario de la Virgen de Copacabana del abra de Punta Corral.

Hoy desde las 9 y hasta la medianoche el cura junto a otros sacerdotes de la Diócesis de Jujuy continuarán bendiciendo a los sikureros que ascenderán al cerro para regresar la tarde del Miércoles Santo trayendo a la sagrada imagen.

La banda de sikuris femenina Rosa mística que está celebrando sus 25 años fue una de las que ayer recibió la bendición, asimismo las de Sanidad y Virgen del Rosario de San Nicolás, también la Nuestra Señora de La Merced. En la tarde se esperaba la llegada de las cinco bandas de Perico y su partida al cerro.

Son 84 las bandas inscriptas que subirán al santuario, durante la mañana de hoy y manteniendo una costumbre partirán los sikureros de Humahuaca; en la iglesia una vez que son bendecidas, el capitán recibe un moño identificatorio y el reglamento que deberán respetar durante el ascenso, permanencia en el santuario y descenso.

Mañana a las 13 en el abra finalizará el registro de las bandas y en la tarde se sortearán los relevos para la bajada.

Los sikureros destacaron la atención de la intendente Sonia Pérez quien les donó mercadería y otros productos de consumo mientras permanezcan en el abra.