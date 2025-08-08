¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
8 de Agosto,  Jujuy, Argentina

TEMAS

Día de San Cayetano
Día de San Cayetano
Santo Patrono
Elecciones 2025
Centro de Desarrollo Vitivinícola de Jujuy
Saber y hacer
Turismo y Cultura
Feria del Libro 2025
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy
Día de San Cayetano
Día de San Cayetano
Santo Patrono
Elecciones 2025
Centro de Desarrollo Vitivinícola de Jujuy
Saber y hacer
Turismo y Cultura
Feria del Libro 2025
Onda Estudiantil 2025
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1340.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2211.00

DÓLAR BLUE

$1325.00

3884873397
PUBLICIDAD
El Tiempo en Jujuy

Cierre de la semana con lloviznas

Para la jornada de hoy se espera una máxima de 11 °C.

Viernes, 08 de agosto de 2025 07:11

Una jornada fresca y con posibilidad de lluvias se presenta hoy de acuerdo al último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Una jornada fresca y con posibilidad de lluvias se presenta hoy de acuerdo al último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La mañana iniciará con lluvias aisladas y una temperatura mínima de 7 °C. Los vientos del noroeste soplarán entre 7 y 12 km/h, con una humedad del 59% y visibilidad regular. El sol saldrá a las 07:53 horas, en un ambiente con baja a moderada probabilidad de precipitaciones (10%-40%).

Hacia la tarde, el cielo presentará lloviznas mientras la temperatura ascenderá levemente hasta los 11 °C. Los vientos rotarán al sector norte, manteniendo intensidades de 7 a 12 km/h.

Durante la noche, se prevé que los termómetros se mantengan en torno a los 10°C. Los vientos se debilitarán notablemente (0 a 2 km/h) y cambiarán al sudoeste, con una probabilidad de lluvia que persistirá entre el 10% y 40% hasta el final del día. El ocaso está previsto para las 19:01 horas.

El SMN recomienda a los jujeños salir abrigados y prepararse para posibles precipitaciones ligeras o lloviznas a lo largo de todo el día, a pesar del leve ascenso térmico previsto para la tarde-noche.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD