Cierre de la semana con lloviznas

Una jornada fresca y con posibilidad de lluvias se presenta hoy de acuerdo al último pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La mañana iniciará con lluvias aisladas y una temperatura mínima de 7 °C. Los vientos del noroeste soplarán entre 7 y 12 km/h, con una humedad del 59% y visibilidad regular. El sol saldrá a las 07:53 horas, en un ambiente con baja a moderada probabilidad de precipitaciones (10%-40%).
Hacia la tarde, el cielo presentará lloviznas mientras la temperatura ascenderá levemente hasta los 11 °C. Los vientos rotarán al sector norte, manteniendo intensidades de 7 a 12 km/h.
Durante la noche, se prevé que los termómetros se mantengan en torno a los 10°C. Los vientos se debilitarán notablemente (0 a 2 km/h) y cambiarán al sudoeste, con una probabilidad de lluvia que persistirá entre el 10% y 40% hasta el final del día. El ocaso está previsto para las 19:01 horas.
El SMN recomienda a los jujeños salir abrigados y prepararse para posibles precipitaciones ligeras o lloviznas a lo largo de todo el día, a pesar del leve ascenso térmico previsto para la tarde-noche.